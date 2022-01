Serie D, il campionato si ferma fino al 23 gennaio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa nuova ondata di contagi da Covid-19 ha spinto la Lega Nazionale Dilettanti a fermare i campionati. Non si scenderà in campo il 9 gennaio, ma il 23 dello stesso mese. Questa la nota diramata dal dipartimento regionale: “Tenuto conto dei numerosi rinvii richiesti dalle società, sia per le gare di recupero che per quelle in programma domenica 9 gennaio p.v. per accertate e documentate possibilità dei calciatori facenti parte dei “gruppi squadra”. Che in virtù di tanto appare necessario, al fine di evitare ulteriori e numerose gare di recupero, procedere al rinvio dell’attività agonistica prevista per domenica 9 e domenica 16 gennaio 2022 dispone la ripresa del campionato Serie D 2021/2022 per domenica 23 gennaio 2022 con la ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa nuova ondata di contagi da Covid-19 ha spinto la Lega Nazionale Dilettanti are i campionati. Non si scenderà in campo il 9, ma il 23 dello stesso mese. Questa la nota diramata dal dipartimento regionale: “Tenuto conto dei numerosi rinvii richiesti dalle società, sia per le gare di recupero che per quelle in programma domenica 9p.v. per accertate e documentate possibilità dei calciatori facenti parte dei “gruppi squadra”. Che in virtù di tanto appare necessario, al fine di evitare ulteriori e numerose gare di recupero, procedere al rinvio dell’attività agonistica prevista per domenica 9 e domenica 162022 dispone la ripresa delD 2021/2022 per domenica 232022 con la ...

