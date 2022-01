Serie D, campionato sospeso fino al 23 gennaio causa Covid (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’aumento esponenziale dei contagi da Covid delle ultime settimane hanno portato la Serie D ad una decisione drastica: rinviate le giornate che si sarebbero dovute disputare il 9 e il 16 gennaio, il campionato riprenderà il 23 gennaio. È quanto si legge nel comunicato diffuso dalla Lega, che recita: “Il Dipartimento Interregionale ha rinviato l’attività agonistica prevista per domenica 9 e 16 gennaio 2022 ed ha disposto la ripresa del campionato Serie D per domenica 23 gennaio con la calendarizzazione del programma gare previsto il 9 gennaio. Nei prossimi giorni sarà sviluppato il calendario di tutte le successive gare, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari. I prossimi 12, 16 e 19 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’aumento esponenziale dei contagi dadelle ultime settimane hanno portato laD ad una decisione drastica: rinviate le giornate che si sarebbero dovute disputare il 9 e il 16, ilriprenderà il 23. È quanto si legge nel comunicato diffuso dalla Lega, che recita: “Il Dipartimento Interregionale ha rinviato l’attività agonistica prevista per domenica 9 e 162022 ed ha disposto la ripresa delD per domenica 23con la calendarizzazione del programma gare previsto il 9. Nei prossimi giorni sarà sviluppato il calendario di tutte le successive gare, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari. I prossimi 12, 16 e 19 ...

