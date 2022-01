Serie A, sono almeno cinque le gare a rischio per Covid, si attende la decisione delle Asl (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il campionato di Serie A è nelle mani delle Asl. sono almeno cinque le gare a rischio, nella prima giornata del girone di ritorno, che inizia il 6 gennaio. I positivi, nelle ultime ore, si sono moltiplicati in tutte le squadre. Al momento sono circa 80 e i controlli sono ancora in corso. Questa mattina si attende la decisione dell’Asl Napoli 1, che già ieri sera ha fatto sapere di stare pensando al blocco della trasferta a Torino per la squadra di Spalletti, mentre l’Asl di Salerno ha già bloccato quella della Salernitana a Venezia. In bilico, dunque, ci sono Atalanta-Torino, Fiorentina-Udinese, Juventus-Napoli, Salernitana-Venezia, Spezia-Verona. La Salernitana sarà ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il campionato diA è nelle maniAsl.le, nella prima giornata del girone di ritorno, che inizia il 6 gennaio. I positivi, nelle ultime ore, simoltiplicati in tutte le squadre. Al momentocirca 80 e i controlliancora in corso. Questa mattina siladell’Asl Napoli 1, che già ieri sera ha fatto sapere di stare pensando al blocco della trasferta a Torino per la squadra di Spalletti, mentre l’Asl di Salerno ha già bloccato quella della Salernitana a Venezia. In bilico, dunque, ciAtalanta-Torino, Fiorentina-Udinese, Juventus-Napoli, Salernitana-Venezia, Spezia-Verona. La Salernitana sarà ...

Advertising

Raiofficialnews : “I personaggi di #NonMiLasciare sono estremamente contemporanei, con fragilità personali che riguardano tutti noi:… - sportface2016 : #Napoli, altri quattro positivi al #Covid_19 nel gruppo squadra: ci sono due calciatori - Gazzetta_it : Sono 70 i positivi in Serie A: ecco l'elenco squadra per squadra #Covid - Marco47730138 : @capuanogio Ci sono le leggi in Italia ma a Napoli sono diverse Ci sono le regole per il reddito di cittadinanza, m… - Guybrush80BO : @GufoItaliano @dottorbarbieri No. I lavoratori non sono sul piatto. Implicazioni legali serie. -