Serie A | giornata 20 | 5 attaccanti da non schierare al fantacalcio

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ritorna laA dopo la sosta natalizia ed è presumibile che qualche calciatore possa essere tornato appesantito dalle feste: in questo articolo troverete i 5da nonalin questo turno di campionato. Prima di svelarvi i nomi dei calciatori sconsigliati vi ricordiamo che la 20°inizierà giovedì 6 Gennaio, alle 12:30, con la partita tra Bologna ed Inter e si concluderà con il big match tra Juventus e Napoli, alle 20:45 dello stesso giorno. Ora siamo veramente pronti per rivelarvi l’identità dei 5da nonper questa volta. Tenetevi forte, partiamo!A,20: glida nonalNicola ...

Advertising

fanpage : Covid in Serie A, più di 80 casi positivi: Juve-Napoli e altre partite della 20ª giornata a rischio - DiMarzio : La #SerieA riparte domani alle 12.30 con #BolognaInter - infoitsport : 20ª giornata Serie A: 5 difensori da schierare al Fantacalcio - infoitsport : 20ª giornata Serie A: 5 attaccanti da non schierare al Fantacalcio - infoitsport : Portieri Fantacalcio, i migliori e i peggiori della 20ª giornata di Serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Serie giornata

Ladi ieri è stata scandita dagli annunci di AMD , Intel e NVIDIA che hanno dato il via ai ...ACER PREDATOR TRITON 500 SE Processore Intel Core 12a gen Core i7/i9 GPU NVIDIA GeForce RTX...... pazienti ammassati eriserve sul rispetto della distanza di sicurezza, assenza di personale ... "Una nostra infermiera , nell'ambito di una sola, si divide addirittura tra triage del ...Alle 18,30 di domani allo Stadio Arechi si giocherà la partita della ventesima giornata di Serie A tra Salernitana e Venezia. I padroni di casa, tra positivi al Covid, infortunati e impegnati in nazio ...La prima giornata del 2022 di Serie A rischia di essere condizionata dal rinvio di alcune partite, ma l’intenzione della Lega è quella di giocare regolarmente. A differenza dell’anno scorso, non c’è u ...