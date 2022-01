Serie A, giornata 20: 3 portieri da non schierare al fantacalcio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Archiviato il periodo di sosta natalizio, si riparte con un nuovo anno ricco di partite ed emozioni. Nonostante i buoni auspici, il mondo del calcio si ritrova di nuovo alle strette a causa dei numerosi contagi di Coronavirus. Sebbene non manchino le difficoltà, si continua a giocare e sembra tutto pronto per la giornata 20, che si giocherà Giovedì 6 Gennaio 2022. In vista della Serie A, ecco i 3 portieri da non schierare al fantacalcio, valutando anche le dirette avversarie e i tanti indisponibili. Due big match degni di nota, come Milan-Roma e Juventus-Napoli, ma anche sfide per la salvezza, come Sampdoria-Cagliari e Salernitana-Venezia. Serie A, giornata 20: i portieri da non schierare Lukasz Skorupski: più che per demeriti ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Archiviato il periodo di sosta natalizio, si riparte con un nuovo anno ricco di partite ed emozioni. Nonostante i buoni auspici, il mondo del calcio si ritrova di nuovo alle strette a causa dei numerosi contagi di Coronavirus. Sebbene non manchino le difficoltà, si continua a giocare e sembra tutto pronto per la20, che si giocherà Giovedì 6 Gennaio 2022. In vista dellaA, ecco i 3da nonal, valutando anche le dirette avversarie e i tanti indisponibili. Due big match degni di nota, come Milan-Roma e Juventus-Napoli, ma anche sfide per la salvezza, come Sampdoria-Cagliari e Salernitana-Venezia.A,20: ida nonLukasz Skorupski: più che per demeriti ...

Advertising

fanpage : Covid in Serie A, più di 80 casi positivi: Juve-Napoli e altre partite della 20ª giornata a rischio - Jgirpel : Dopo Serie B e Serie C anche la Serie D va verso il rinvio della giornata di campionato. Solo la Serie A sembra and… - Fantacalcio : Ballottaggi Serie A: i 3 casi da gestire per la 20ª giornata - 11contro11 : #SerieA, giornata 20: 3 portieri da schierare al #Fantacalcio #HellasVerona #Inter #Sassuolo #11contro11 - pg74_it : @Gigadesires @muntzer_thomas 'la percentuale di vaccinati in serie A è molto alta e superiore agli altri campionati… -