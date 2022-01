Serie A, ecco quale potrebbe essere la vera sorpresa (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Si è chiuso in apnea il 2021 del Napoli, con gli azzurri che hanno incassato tre ko nelle ultime quattro gare prima della sosta. Il primo impegno del nuovo anno per i partenopei non è dei più semplici, visto che la Juventus, con le sei vittorie conquistate negli ultimi otto match, ha rilanciato le proprie ambizioni Champions, ma gli uomini di Spalletti, malgrado l’emergenza, possono fare il colpaccio approfittando delle assenze nella retroguardia bianconera (out Bonucci, Chiellini e Danilo). Il Napoli ha vinto tre delle ultime quattro partite di campionato contro la Juventus (1P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 18 sfide ai bianconeri (4N, 11P) – dal 2020 in avanti quella partenopea è la squadra che ha battuto più volte i piemontesi in Serie A (tre). Leggi su footdata (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Si è chiuso in apnea il 2021 del Napoli, con gli azzurri che hanno incassato tre ko nelle ultime quattro gare prima della sosta. Il primo impegno del nuovo anno per i partenopei non è dei più semplici, visto che la Juventus, con le sei vittorie conquistate negli ultimi otto match, ha rilanciato le proprie ambizioni Champions, ma gli uomini di Spalletti, malgrado l’emergenza, possono fare il colpaccio approfittando delle assenze nella retroguardia bianconera (out Bonucci, Chiellini e Danilo). Il Napoli ha vinto tre delle ultime quattro partite di campionato contro la Juventus (1P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 18 sfide ai bianconeri (4N, 11P) – dal 2020 in avanti quella partenopea è la squadra che ha battuto più volte i piemontesi inA (tre).

