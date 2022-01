Serie A, domani c’è Bologna-Inter: le probabili formazioni (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Le probabili formazioni di Bologna-Inter, match della ventesima giornata della Serie A 2021/2022 Torna in campo la Serie A dopo la pausa natalizia. Uno dei due match di apertura del girone di ritorno si giocherà allo stadio Dall’Ara di Bologna con i padroni di casa che ospiteranno la capolista Inter: ecco le probabili formazioni del match. Qui Bologna: due dubbi per Mihajlovic Sinisa Mihajlovic deve fare i conti con una rosa ridotta tra Covid e Coppa d’Africa. In porta ci sarà Skorupski con il trio difensivo formato da Bonifazi, Soumaro e Thaete. A centrocampo De Silvestri e Dijks agiranno larghi con Medel e Svambeg in mezzo. In attacco c’è l’ex nerazzurro Arnautovic con il duo formato da ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ledi, match della ventesima giornata dellaA 2021/2022 Torna in campo laA dopo la pausa natalizia. Uno dei due match di apertura del girone di ritorno si giocherà allo stadio Dall’Ara dicon i padroni di casa che ospiteranno la capolista: ecco ledel match. Qui: due dubbi per Mihajlovic Sinisa Mihajlovic deve fare i conti con una rosa ridotta tra Covid e Coppa d’Africa. In porta ci sarà Skorupski con il trio difensivo formato da Bonifazi, Soumaro e Thaete. A centrocampo De Silvestri e Dijks agiranno larghi con Medel e Svambeg in mezzo. In attacco c’è l’ex nerazzurro Arnautovic con il duo formato da ...

