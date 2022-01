Serie A come la UEFA: come funzionerà il nuovo protocollo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Consiglio Straordinario della Lega Serie A ha deciso di approvare il nuovo protocollo covid che sarà simile a quello della UEFA Il Consiglio di Lega Serie A, secondo quanto riferito da Sky Sport, ha approvato il nuovo protocollo da utilizzare contro l’emergenza covid. Nelle prossime ore verrà stilato un nuovo protocollo in “stile UEFA“: con 13 giocatori disponibili (di cui un portiere) ci sarà l’obbligo di giocare, anche pescando dalla Primavera. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Consiglio Straordinario della LegaA ha deciso di approvare ilcovid che sarà simile a quello dellaIl Consiglio di LegaA, secondo quanto riferito da Sky Sport, ha approvato ilda utilizzare contro l’emergenza covid. Nelle prossime ore verrà stilato unin “stile“: con 13 giocatori disponibili (di cui un portiere) ci sarà l’obbligo di giocare, anche pescando dalla Primavera. L'articolo proviene da Calcio News 24.

