Sergio Oliveira | nuova idea per il centrocampo della Roma

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Lacontinua a sondare il calciomercato alla ricerca di un centrocampista: il nome nuovo è quello del portogheseTorna in auge il nome di: dopo il balletto estivo con la Fiorentina, ora laè forte sul portoghese. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il presidente del Porto avrebbe promesso la cessione al centrocampista nel caso fosse arrivata un’offerta di livello. Il club giallorosso sembra dunque il profilo adatto per strappare l’assistito di Jorge Mendes in prestito con diritto di riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

La Roma ha avviato i contatti per. È l'indiscrezione di calciomercato che arriva in queste ore dal Portogallo. Secondo il portale 'Maisfutebol', i giallorossi hanno già avviato i primi colloqui con il Porto per il ...Calciomercato Roma/ Porto,non rientra nei programmi dei giallorossi CALCIOMERCATO ROMA: SAMPAOLI PRONTO ALLA PARTENZA La sessione di calciomercato invernale comincerà ufficialmente ...Secondo quanto riportato da Sky in "Calciomercato - l'originale", la Roma vuole Sergio Oliveira, del Porto, per rinforzare il centrocampo. Jorge Mendes, agente del giocatore e la Roma stanno spingendo ...La Roma vuole piazzare un colpo a centrocampo e pesca dal Portogallo: contatti con Sérgio Oliveira In attesa dell’arrivo a Roma di Maitland-Niles, il mercato dei giallorossi non si ferma, ma raddoppia ...