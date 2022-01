‘Sergio Mattarella, 40 anni di storia italiana’, il 7 gennaio arriva la prima biografia del Capo dello Stato uscente (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Presidente della Repubblica uscente Sergio Mattarella è Stato testimone di 40 anni di storia dell’Italia: da Mani Pulite alla guerra in Kossovo, dalla riforma dei servizi segreti al “patto della crostata”. A ripercorrerne la vita politica e privata lungo quasi mezzo secolo è ora Angelo Gallippi nel volume “Sergio Mattarella: 40 anni di storia italiana” in uscita venerdì per Paesi Edizioni. Fisico e già docente di informatica all’Università di Roma Tor Vergata, Gallippi è Stato quindi presidente del primo Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom) della Regione Lazio ed è il primo a scrivere una biografia del Presidente Mattarella. Come sottolinea Ugo Magri, autore della prefazione al ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Presidente della RepubblicaSergiotestimone di 40didell’Italia: da Mani Pulite alla guerra in Kossovo, dalla riforma dei servizi segreti al “patto della crostata”. A ripercorrerne la vita politica e privata lungo quasi mezzo secolo è ora Angelo Gallippi nel volume “Sergio: 40diitaliana” in uscita venerdì per Paesi Edizioni. Fisico e già docente di informatica all’Università di Roma Tor Vergata, Gallippi èquindi presidente del primo Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom) della Regione Lazio ed è il primo a scrivere unadel Presidente. Come sottolinea Ugo Magri, autore della prefazione al ...

