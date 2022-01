Se il Sindaco dice ai suoi cittadini “andate fuori a cercare lavoro”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sono quindici, alcuni di loro hanno famiglia con figli da sfamare. Verranno presto dimenticati, vittime di un’altra angosciante vicenda che definisce il quadro desolante di un territorio moribondo. Quindici lavoratori che hanno dato tutto nella lotta al Covid nel periodo più difficile dal Dopoguerra. Non si sono risparmiati nonostante una situazione di precarietà assoluta, di profonda incertezza sul domani, con contratti in scadenza di mese in mese. Hanno rischiato in un luogo in cui il contagio galoppa più che altrove: un ospedale. E sono stati scaricati. Contratto scaduto il 31mbre, addio rinnovo. E basterebbe già questo, non servirebbe aggiungere altro, per spingere le istituzioni a non indirizzare lo sguardo altrove. Oggi una loro delegazione è stata ricevuta a Palazzo Mosti. Avrebbe dovuto esserci il direttore generale ...