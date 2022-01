Scuole, nel Lazio riapriranno il 10 gennaio. Zingaretti: «Potenziato il tracciamento» (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Le Scuole del Lazio riapriranno il 10 gennaio e non il 7. Lo prevede un'ordinanza del governatore della regione Nicola Zingaretti. Il presidente della Regione ha firmato per la... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ledelil 10e non il 7. Lo prevede un'ordinanza del governatore della regione Nicola. Il presidente della Regione ha firmato per la...

