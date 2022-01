Scuole, nel Lazio riapriranno il 10 gennaio: in arrivo l'ordinanza della Regione (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Le Scuole del Lazio riapriranno il 10 gennaio e non il 7. Lo prevede un'ordinanza che sta per essere approvata dal governatore della Regione Nicola Zingaretti. Ieri l'assessore... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ledelil 10e non il 7. Lo prevede un'che sta per essere approvata dal governatoreNicola Zingaretti. Ieri l'assessore...

lautaroiltoroo : RT @TgLa7: #Scuola: nel Lazio tutte le scuole riaprono il 10 gennaio. Per il 20% degli istituti rientro era previsto venerdi' 7 - Robbetta : RT @GiovaQuez: Nel Lazio tutte le scuole riapriranno il 10 gennaio #Covid_19 - nonf4recosi : NO RAGAZZI MI HANNO APPENA DETTO CHE NEL LAZIO LE SCUOLE RIAPRONO TUTTE IL DIECI STO URLANDO - infoitinterno : Scuole, nel Lazio riapriranno il 10 gennaio: in arrivo l'ordinanza della Regione - MattiaGallo17 : RT @GiovaQuez: Nel Lazio tutte le scuole riapriranno il 10 gennaio #Covid_19 -