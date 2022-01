Scuole Lazio, rientro da vacanze Natale posticipato al 10 gennaio. Zingaretti firma ordinanza (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha firmato l'ordinanza per la riapertura delle attività didattiche delle Scuole di ogni ordine e grado del Lazio e delle Istituzioni Formative che erogano percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP) che riprenderanno in presenza il giorno 10 gennaio 2022. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il presidente della Regione, Nicolahato l'per la riapertura delle attività didattiche delledi ogni ordine e grado dele delle Istituzioni Formative che erogano percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP) che riprenderanno in presenza il giorno 102022. L'articolo .

Advertising

RegioneLazio : Sta circolando in queste ore sui social una fake news in cui si annuncia una imminente ordinanza per avviare la did… - RegioneLazio : #Scuola Firmata l’ordinanza per la riapertura delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado del Laz… - TgLa7 : #Scuola: nel Lazio tutte le scuole riaprono il 10 gennaio. Per il 20% degli istituti rientro era previsto venerdi' 7 - CorriereUniv : Slitta al 10 gennaio la riapertura delle scuole nel #Lazio ma gli studenti criticano la decisione della #Regione: '… - orizzontescuola : Scuole Lazio, rientro da vacanze Natale posticipato al 10 gennaio. Zingaretti firma ordinanza -