Scuola: Pittoni (Lega), 'percorsi abilitanti insegnamento per sbloccare concorso' (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "C'è apprensione tra i docenti precari della Scuola secondaria per voci sulla possibile attivazione, nel momento meno opportuno, del concorso che li riguarda. Ma se pure venisse pubblicato a breve il decreto che aggiorna il bando per l'ordinario della secondaria, non sarebbe accompagnato da date per l'espletamento". Lo dichiara il senatore Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega e vicepresidente della commissione Cultura a palazzo Madama. "Non ci sono infatti le condizioni sanitarie. Come non ci sono le condizioni pratiche: 430 mila iscritti (per neanche 30 mila posti) sono troppi per l'attuale struttura ministeriale. E visto che buona parte vuol partecipare per mancanza di altre possibilità per provare ad abilitarsi, prima del via libera al ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "C'è apprensione tra i docenti precari dellasecondaria per voci sulla possibile attivazione, nel momento meno opportuno, delche li riguarda. Ma se pure venisse pubblicato a breve il decreto che aggiorna il bando per l'ordinario della secondaria, non sarebbe accompagnato da date per l'espletamento". Lo dichiara il senatore Mario, responsabile del Dipartimento Istruzione dellae vicepresidente della commissione Cultura a palazzo Madama. "Non ci sono infatti le condizioni sanitarie. Come non ci sono le condizioni pratiche: 430 mila iscritti (per neanche 30 mila posti) sono troppi per l'attuale struttura ministeriale. E visto che buona parte vuol partecipare per mancanza di altre possibilità per provare ad abilitarsi, prima del via libera al ...

