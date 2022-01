Scuola: Giannelli (presidi), 'non vaccinati stimati tra 40 e 50 mila' (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "La stima del totale del personale scolastico non vaccinato perché non vuole o non può è di circa 40-50mila. La Lombardia seguita da Lazio, Campania e Sicilia hanno circa un decimo del totale del personale, dunque circa 4-5mila tra docenti e personale Ata non vaccinati". Lo dice all'Adnkronos il presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli che aggiunge: "Ci sono regioni però che nonostante la popolazione sia minore, hanno una maggiore concentrazione di no vax tra il personale scolastico. Oltre al Trentino ed al Friuli Venezia Giulia c'è la Romagna, con città come Rimini e Ravenna". Poi c'è il caso Sicilia: "E' no vax? Sì e no. E' una regione rimasta impressionata dai casi di decessi in seguito alla somministrazione di Astrazeneca. La gente è titubante, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "La stima del totale del personale scolastico non vaccinato perché non vuole o non può è di circa 40-50. La Lombardia seguita da Lazio, Campania e Sicilia hanno circa un decimo del totale del personale, dunque circa 4-5tra docenti e personale Ata non". Lo dice all'Adnkronos il presidente dell'Associazione nazionaleAntonelloche aggiunge: "Ci sono regioni però che nonostante la popolazione sia minore, hanno una maggiore concentrazione di no vax tra il personale scolastico. Oltre al Trentino ed al Friuli Venezia Giulia c'è la Romagna, con città come Rimini e Ravenna". Poi c'è il caso Sicilia: "E' no vax? Sì e no. E' una regione rimasta impressionata dai casi di decessi in seguito alla somministrazione di Astrazeneca. La gente è titubante, ...

Advertising

TV7Benevento : Scuola: Giannelli (presidi), 'ipotizzabili 10-15mila certificati di malattia di no vax'... - JohnHard3 : RT @LaNotiziaTweet: Arriva l’altolà dei presidi. Per tornare a #scuola in presenza serve un protocollo di gestione dei cluster. Giannelli:… - Profilo3Marco : RT @telefonoazzurro: Nel corso della #pandemia il ruolo del web è diventato centrale a livello educativo: l’impegno per il futuro è capire… - Profilo3Marco : RT @24Mattino: .@anto_giannelli, presidente associazione #presidi: 'cattedre scoperte, sono contento che il governo affronti questo proble… - Profilo3Marco : RT @anpcommunity: Comunicato stampa ANP | @anto_giannelli: “Preoccupazione per la ripresa delle lezioni scuola: necessario rivedere a fondo… -