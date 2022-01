Scoperta in Francia la nuova variante “Ihu” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) PARIGI – . Alcuni ricercatori francesi hanno identificato, infatti, in una dozzina di pazienti (tutti legati a un paziente zero proveniente dal Camerun) un’altra variante del coronavirus SARS-CoV-2. La nuova variante “Ihu” ha ben 46 mutazioni e 37 delezioni, il che significa che è più mutata di Omicron. Gli L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: AstraZeneca annuncia: “Stiamo lavorando a un vaccino contro Omicron” Sars-Cov-2, Scoperta una particella che blocca la replicazione del virus Origine del COVID-19, trovati antenati del SARS-COV-2 in Laos Cosa sappiamo sulla nuova variante R.1 di SARS-CoV-2 Uno studio rivela un mix di farmaci antivirali per combattere SARS-COV-2 Vaccino terza dose per ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) PARIGI – . Alcuni ricercatori francesi hanno identificato, infatti, in una dozzina di pazienti (tutti legati a un paziente zero proveniente dal Camerun) un’altradel coronavirus SARS-CoV-2. La“Ihu” ha ben 46 mutazioni e 37 delezioni, il che significa che è più mutata di Omicron. Gli L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: AstraZeneca annuncia: “Stiamo lavorando a un vaccino contro Omicron” Sars-Cov-2,una particella che blocca la replicazione del virus Origine del COVID-19, trovati antenati del SARS-COV-2 in Laos Cosa sappiamo sullaR.1 di SARS-CoV-2 Uno studio rivela un mix di farmaci antivirali per combattere SARS-COV-2 Vaccino terza dose per ...

