Sconcerti | «Offrendo a Insigne il vecchio ingaggio è come se il Napoli lo avesse aumentato del 30%»

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Interpellato da Calciomercato.com sul caso, l’editorialista del Corriere della Sera, Mario, commenta: “La novità del casonon è che un napoletano lasci, tanti napoletani illustri lo hanno già fatto, né che vada a giocare in un campionato lontano; la diversità è che a un giocatoresia stato offerto un contratto inferiore a quello in atto. Non giudico l’opportunità, quella non mi spetta. Ma non si può dire che dietro la scelta delnon ci sia una strategia. Che è questa: il calcio italiano è in piena inflazione, il valore dei giocatori si è abbassato negli ultimi tre anni di oltre un terzo. È conseguente che anche l’debba essere diminuito.il...

il vecchio ingaggio a Insigne era come gli fosse stato offerto un aumento del trenta per cento. Non tocca a Insigne pagare da solo il peso dell'inflazione, quindi fa bene ad andarsene in ...il vecchio ingaggio a Insigne era come gli fosse stato offerto un aumento del trenta per cento. Non tocca a Insigne pagare da solo il peso dell'inflazione, quindi fa bene ad andarsene in ...Come lo vede Kumbulla per il post-Milenkovic? Credo che ormai la situazione sia chiara e ci si sia liberati dalla preoccupazione di perdere Vlahovic sotto prezzo. Intervenuto a Stadio Aperto, il noto ...Mario Sconcerti, durante il suo intervento a TMW Radio, ha voluto affrontare il problema della differenza di considerazione tra i vari campionati italiani ...