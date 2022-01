Sci freestyle | Coppa del Mondo aerials | Sun e Xu vincono a Le Relais

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) A Le(Canada) è andata in scena la quinta tappa delladel2021-2022 di, disciplina dello sci. Il russo Maxim Burov, che aveva vinto le prime quattro gare, era assente all’appuntamento. A vincere è stato il cinese Jiaxu Sun (120.81), il quale ha preceduto per nove decimi il connazionale Longxiao Yang e lo svizzero Nicolas Gygaz (119.91). Burov resta saldamente in testa alla classifica generale con 178 punti di vantaggio su Zongyang Jia, oggi soltanto ottavo, e 193 sullo svizzero Noe Roth (assente all’appuntamento). Tra le donne, invece, ha vinto la cinese Mengato Xu (103.92), che ha liquidato la canadese Marion Thenault (93.41) e la connazionale Fanyu Kong (92.70). Xu allunga in testa alla classifica generale, dove ora vanta 99 punti di vantaggio su Kong. Prossimo ...