Sci di fondo | cancellata la tappa di Coppa del Mondo a Les Rousses della prossima settimana

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ladideldi sci di2021-2022 prevista per le date da venerdì 14 a domenica 16 gennaio a Les, in Francia, non avrà luogo. Questo in virtù dell’evoluzione molto importantepandemia di Covid-19 in Francia, con la variante Omicron che sta facendo viaggiare i numeri sulle centinaia di migliaia di casi (oltre 250.000 solo ieri). Le gare che non si disputeranno sono le seguenti: le sprint a tecnica libera maschile e femminile di venerdì 14, la 10 km femminile e la 15 km maschile di sabato 15, sempre a tecnica libera, e infine le due gare a inseguimento di domenica 16 sulle stesse distanze del giorno precedente, ma a tecnica classica. Tour de Ski 2022: Johannes Klaebo chiude da dominatore assoluto, Sjur Roethe si prende il Cermis Il comunicato ...