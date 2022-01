Sci alpino: cancellato lo slalom speciale maschile di Zagabria. Le ipotesi sul rinvio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La FIS, a causa delle alte temperature che imperversano in Croazia, ha deciso di cancellare lo slalom speciale maschile in programma quest’oggi, 5 gennaio, a Zagabria. La direzione di gara si riunirà questa sera alle 20:00 e vara 3 ipotesi: la prima è lo slittamento della gara nella giornata di domani, giovedì 6 gennaio in mattinata (10:00 prima manche, 13:00 seconda). La seconda ipotesi è quella di disputare la gara, sempre domani ma nel pomeriggio/sera (orari da definire, ma due slot: prima manche o 15:30 o 17:40, seconda manche o 18:40 o 21:00). L’ultima ipotesi, quella più accreditata, è correre ad Adelboden sabato 8 gennaio con lo slittamento del gigante previsto per quella giornata a venerdì 7. Le prossime ore saranno decisive per capire la ricollocazione della ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La FIS, a causa delle alte temperature che imperversano in Croazia, ha deciso di cancellare loin programma quest’oggi, 5 gennaio, a. La direzione di gara si riunirà questa sera alle 20:00 e vara 3: la prima è lo slittamento della gara nella giornata di domani, giovedì 6 gennaio in mattinata (10:00 prima manche, 13:00 seconda). La secondaè quella di disputare la gara, sempre domani ma nel pomeriggio/sera (orari da definire, ma due slot: prima manche o 15:30 o 17:40, seconda manche o 18:40 o 21:00). L’ultima, quella più accreditata, è correre ad Adelboden sabato 8 gennaio con lo slittamento del gigante previsto per quella giornata a venerdì 7. Le prossime ore saranno decisive per capire la ricollocazione della ...

Advertising

Eurosport_IT : PARIS-IX! 6? ?????? Domme diventa il 1° atleta nella storia dello sci alpino maschile a vincere 6 volte la stessa di… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Zagabria 2022 in DIRETTA: gara cancellata si recupera stasera o domani? - #alpino #Slalom… - zazoomblog : Sci alpino: cancellato lo slalom speciale maschile di Zagabria - #alpino: #cancellato #slalom #speciale - Eurosport_IT : Si valuta un rinvio a giovedì! To be continued... #EurosportSCI - zazoomblog : Sci alpino cancellato lo slalom di Zagabria: si recupera domani? Criticità per le condizioni della neve - #alpino… -