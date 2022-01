Sci alpino, cancellato lo slalom di Zagabria: cosa è successo. Recupero domani? Si decide alle 20.00 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Lo slalom maschile di Zagabria, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino, è stato cancellato a causa delle problematiche condizioni della neve. Le condizioni della pista erano inadatte per disputare due manche regolari: le temperature sono molto elevate (siamo sopra ai 10 °C), il manto non avrebbe retto al passaggio di più atleti e, inoltre, anche un forte vento e la nebbia hanno iniziato a fare capolino sulla collina che sovrasta la capitale croata. Già la gara femminile di ieri, vinta dalla slovacca Petra Vlhova, era parsa ai limiti della regolarità, con addirittura le foglie in pista lungo un pendio che presenta una lingua di neve in mezzo all’erba. Si tratta di una grande Classica del Circo Bianco, un appuntamento consueto all’inizio del nuovo anno solare, ma che diventa sempre più complicato ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Lomaschile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci, è statoa causa delle problematiche condizioni della neve. Le condizioni della pista erano inadatte per disputare due manche regolari: le temperature sono molto elevate (siamo sopra ai 10 °C), il manto non avrebbe retto al passaggio di più atleti e, inoltre, anche un forte vento e la nebbia hanno iniziato a fare capolino sulla collina che sovrasta la capitale croata. Già la gara femminile di ieri, vinta dalla slovacca Petra Vlhova, era parsa ai limiti della regolarità, con addirittura le foglie in pista lungo un pendio che presenta una lingua di neve in mezzo all’erba. Si tratta di una grande Classica del Circo Bianco, un appuntamento consueto all’inizio del nuovo anno solare, ma che diventa sempre più complicato ...

