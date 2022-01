Sarnataro | “L’addio di Insigne è negativo sotto tutti i punti di vista Vi spiego tutto”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dario, giornalista di Radio Marte, ha commentato il trasferimento di Lorenzoal Toronto. Il Napoli si prepara a sfidare la Juventus con la squadra decimata dal Covid e con il suo capitano che ha formato un contratto milionario con il Toronto. Il giornalista e storica voce di Radio Marte, Dario, ha commentato i pro e i contro del trasferimento di Lorenzo: “La storia dicon il Napoli sta avendo un finale non solo triste ma inopportuno. Pur rispettando la necessità del club di tagliare il monte ingaggi, non offrire un contratto migliore (nei tempi giusti) al proprio capitano e ad uno dei 3 calciatori più forti del Napoli vuol dire non voler puntare a occhi chiusi su di lui. Questione di scelte, che io personalmente non condivido, ma ormai non è neanche più ...