Sanremo | nottataccia di Jovanotti per Gianni Morandi Che chiede perdono e viene graziato

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) «Questa volta l’ho fatta grossa. Ho sbagliato a postare inavvertitamente su Facebook un video con dei frammenti della canzone che devo cantare a. Mi ostino a fare da solo ma sono proprio un imbranato!». Cosìsu Facebook si scusa per il primo scivolone festivaliero. È stato “” (con non poche polemiche annesse). Parteciperà lo stesso sul palco dell’Ariston. Aveva postato sul social il video, poi rimosso, nel quale parlava di “Apri tutte le porte”, la canzone scritta dache si sentiva in sottofondo e che è in gara., nessuna squalifica e polemiche La Direzione artistica del Festival – d’accordo con Rai1 – l’ha salvato definendo «puro inconveniente tecnico» l’incidente. Nessuna squalifica per, ...