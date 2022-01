Sanremo 2022, rischio Covid: chiesto ufficialmente l’annullamento del Festival (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Confcommercio ha chiesto il rinvio del 72° Festival di Sanremo in programma dal prossimo 1° febbraio, i contagi sono in aumento e il rischio è grande. Il direttore della Confcommercio… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Confcommercio hail rinvio del 72°diin programma dal prossimo 1° febbraio, i contagi sono in aumento e ilè grande. Il direttore della Confcommercio… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

