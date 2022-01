Sangalli “E' emergenza turismo, servono aiuti per il lavoro” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La recrudescenza del Covid sta colpendo ancora il turismo. Siamo di nuovo in allarme rosso. Il bilancio 2021 si chiuderà con dati disastrosi. Rispetto al 2019, si sono perduti almeno 60 milioni di arrivi e 120 milioni di presenze in Italia, oltre a 13 milioni di viaggi degli italiani all'estero”. Lo dice il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli in una intervista al Corriere della Sera. “Solo tra Natale, Capodanno ed Epifania – aggiunge – sono state cancellate oltre 5 milioni di partenze programmate dai nostri connazionali. Senza dimenticare, negli ultimi giorni, l'impennata delle disdette negli alberghi e nella ristorazione e la drammatica situazione delle discoteche, che continuano a pagare un prezzo altissimo con la chiusura per decreto” prosegue. Le risorse finora messe in campo dal governo “non sono sufficienti. Abbiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La recrudescenza del Covid sta colpendo ancora il. Siamo di nuovo in allarme rosso. Il bilancio 2021 si chiuderà con dati disastrosi. Rispetto al 2019, si sono perduti almeno 60 milioni di arrivi e 120 milioni di presenze in Italia, oltre a 13 milioni di viaggi degli italiani all'estero”. Lo dice il presidente di Confcommercio Carloin una intervista al Corriere della Sera. “Solo tra Natale, Capodanno ed Epifania – aggiunge – sono state cancellate oltre 5 milioni di partenze programmate dai nostri connazionali. Senza dimenticare, negli ultimi giorni, l'impennata delle disdette negli alberghi e nella ristorazione e la drammatica situazione delle discoteche, che continuano a pagare un prezzo altissimo con la chiusura per decreto” prosegue. Le risorse finora messe in campo dal governo “non sono sufficienti. Abbiamo ...

