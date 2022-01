(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Oggi, in quel di Las Vegas al CES 2022,The, undispositivo multifunzione con tecnologie all’avanguardia votato all’intrattenimento. Vediamo insieme qualche dettaglio. Le principali caratteristiche di The, ildiTheè undispositivo in grado di coniugare tecnologia e flessibilità, offrendo la possibilità di riprodurre L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Samsung presenta The Freestyle, un nuovo proiettore con tante funzioni interessanti - NewsDigitali : In occasione del CES 2022, Samsung ha annunciato i nuovi modelli della lineup di monitor, caratterizzati da una qua… - MashableItalia : Grazie a Samsung si potranno guardare e acquistare opere di criptoarte dalla tv #NFTCommunity - infoitscienza : Samsung presenta i nuovi monitor al CES 2022 - infoitscienza : Samsung presenta la gamma TV 2022 MicroLED, Neo QLED e Lifestyle: qualità d'immagine di nuova generazione e persona… -

Ultime Notizie dalla rete : Samsung presenta

NVIDIA ha anche annunciato una partnership conper integrare GeForce NOW nelle sue Smart TV, a partire dal secondo trimestre di quest'anno. Questo segue la versione beta del mese scorso ...La serie realme GT 2 sicon un design innovativo e sostenibile , nato dalla collaborazione ... grazie anche al sensoreJN1 da 50MP e la prima modalità fish - eye del mondo, mentre ...Oltre 160 modelli di laptop da gaming e laptop Studio, GeForce RTX 3080 Ti per laptop e RTX 3050 per desktop; Altri giochi di Electronic Arts, Samsung TV e AT T si uniscono a GeForce NOW; Omniverse or ...A parlare del nuovo flagship, atteso per il 10 gennaio, è Pete Lau di OnePlus. Il co-fondatore dell'azienda ha anticipato quali saranno le caratteristiche tecniche dello smartphone ...