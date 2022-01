Samsung al Ces 2022 svela dettagli Gaming Hub

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) – In occasione del Ces di Las Vegas – Consumer Electronics Show –Electronics hato idelHub. Basato su Tizen, il servizioHub è una nuova piattaforma streaming per la scoperta di giochi che unisce hardware e software per offrire ai partecipanti un’esperienza perfettamente integrata.ha inoltre annunciato varie partnership con servizi leader nel settore del game streaming – Nvidia GeForce Now, Stadia, Utomik e altri ancora sono previsti in futuro – con l’obiettivo di mettere a disposizione le loro intere librerie di giochi all’interno delHub. La nuova piattaforma sarà disponibile a livello globale nel corso di quest’anno per una selezione di ...