Salernitana-Venezia, i granata non si presenteranno (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La Salernitana domani pomeriggio non si presenterà allo stadio Arechi per la sfida contro il Venezia. I campani hanno undici positivi nel gruppo squadra e l'Asl di Salerno ha messo in isolamento altre 25 persone (tra cui diversi calciatori) che hanno avuto contatti con gli ultimi 5 contagiati riscontrati lunedì. Il club aveva chiesto alla Lega Serie A il rinvio del match che non è stato accordato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

