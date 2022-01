Sabatini: «Punterei su Scamacca, ma Icardi come goleador non ha eguali» (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Walter Sabatini ha parlato di mercato e dei giovani che ci sono in Serie A. Le sue parole alla Gazzetta dello Sport Walter Sabatini ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue parole su Covid, mercato e Serie A: COVID – «Mi chiedo come mai non sia stata rinviata la Serie A. E’ un flagello. Così il torneo viene falsato.» MERCATO – «Per ora tutto statico. I nostri d.s. sono bravi a scovare i talenti. I primi arrivi fanno ben sperare. Tuanzebe è un ottimo prospetto e somiglia a Smalling. Onana è bravo. Mi piace molto anche Ikonè. I nostri gioielli poi meritano fiducia.» TALENTI – «Frattesi e Pobega arriveranno in Nazionale. Quando era alla Roma avevo parlato con Davide perché non sprecasse il talento. Ad Empoli mi piacciono sia Ricci che Parisi, faranno strada. Mi dispiace per Pellegri, perché come talento ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Walterha parlato di mercato e dei giovani che ci sono in Serie A. Le sue parole alla Gazzetta dello Sport Walterha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue parole su Covid, mercato e Serie A: COVID – «Mi chiedomai non sia stata rinviata la Serie A. E’ un flagello. Così il torneo viene falsato.» MERCATO – «Per ora tutto statico. I nostri d.s. sono bravi a scovare i talenti. I primi arrivi fanno ben sperare. Tuanzebe è un ottimo prospetto e somiglia a Smalling. Onana è bravo. Mi piace molto anche Ikonè. I nostri gioielli poi meritano fiducia.» TALENTI – «Frattesi e Pobega arriveranno in Nazionale. Quando era alla Roma avevo parlato con Davide perché non sprecasse il talento. Ad Empoli mi piacciono sia Ricci che Parisi, faranno strada. Mi dispiace per Pellegri, perchétalento ...

