Romina Carrisi ha il covid | lo rivela papà Al Bano

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Alha ile ha capito quando è stato contagiato; nel raccontarlo hato che anche sua figliaJr è positiva. Entrambi stanno bene ma la notizia cheavesse ilnon era arrivata nemmeno al pubblico di Oggi è un altro giorno. Lei è tra gli affetti stabili che spesso arricchiscono il programma condotto da Serena Bortone. La sua assenza in queste prime puntate del 2022 non era stata notata solo perché gli affetti stabili occupano il divano a rotazione ecome tutti gli altri non è presente ogni giorno. Stanno entrambi benissimo, anche perché vaccinati ma quando il cantante ha saputo che l’ennesimo tampone era positivo ci ha messo un po’ prima di crederci.e ...