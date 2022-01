Romelu Lukaku | pace con il Chelsea e con Tuchel | calciomercato lontano?

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dopo la tempesta torna sempre il sereno. O almeno, così sembra. Le scuse dial, ai tifosi ed al tecnico Thomashanno posto la parola fine sulla polemica scoppiata dopo le dichiarazioni del calciatore belga. Un nuovo idillio da conservare per il bene dei campioni d’Europa. Ma basterà per allontanare definitivamente le sirene del? Il gioco del mister tedesco non è stato ben digerito dall’ex Inter che è apparso, spesso, escluso dai movimenti. A giugno, nonostante un lungo e lauto contratto, le strade potrebbero comunque dividersi: sono pochissimi, però, i club che potrebbero accollarsi un giocatore simile. Le parole die ThomasLe parole di Thomasin conferenza ...

Alla fine ha vinto il buonsenso ee Thomas Tuchel si sono ufficialmente chiariti dopo l'uscita a vuoto dell'attaccante belga che aveva spiazzato il suo entourage e il club inglese. All'incontro chiarificatore tra i due ...Commenta per primosi scusa con i tifosi del Chelsea 'per il dispiacere che ho causato' per le parole d'amore verso l' Inter , pronunciate nei giorni scorsi in un'intervista rilasciata a Sky .Dopo le parole d'amore per l'Inter a Sky Sport, l'attaccante belga del Chelsea - tornato in gruppo dopo l'esclusione contro il Liverpool - ...Sport - Conte incontrerà anche Romelu Lukaku, ora punta dei Blues, che ha fatto il salto di qualità proprio con il tecnico italiano all'Inter. Fischio d'inizio fissato per le ore 20.45 di mercoledì 5 ...