Roma | terrore in farmacia | entra armato di forbici e… ruba 3 spazzolini da denti

(Di mercoledì 5 gennaio 2022). Dopo la pioggia di tamponi, le proteste, le urla, gli assalti e le minacce di no Vax e falsi profeti, ora ci si mettono anche i furti. Le farmacie davvero non hanno pace in questi intensi giorni di pandemia, e le rapine che le colpiscono non fanno altro che continuare a metterle a dura prova. I poliziotti hanno infatti di recente posto a fermo di polizia giudiziaria un 46enneno gravemente indiziato di rapina commessa all’interno di una. Leggi anche:, sradicano la serranda trainandola con l’auto: colpo innella notte La dinamica dalle telecamere aProcedendo all’esame delle telecamere di video sorveglianza, dopo essere arrivati sul posto, gli investigatori hanno potuto constatare che l’uomo, nel corso della rapina perpetrata minacciando la ...

febo287 : RT @ElGusty99523701: #ViaNantro 04.01.22 - Homonnay 3ª Fatta Trovato Morto 15gg Dopo Scrittore ungherese trovato morto a Roma, l'amica: '… - Ale79Friul : RT @NessunaCorrelaz: Scrittore ungherese trovato morto a Roma, l'amica: 'Viveva nel terrore'. Sul corpo non sono state trovate tracce di vi… - Luanastretti1 : RT @ElGusty99523701: #ViaNantro 04.01.22 - Homonnay 3ª Fatta Trovato Morto 15gg Dopo Scrittore ungherese trovato morto a Roma, l'amica: '… - Federic27139065 : RT @ElGusty99523701: #ViaNantro 04.01.22 - Homonnay 3ª Fatta Trovato Morto 15gg Dopo Scrittore ungherese trovato morto a Roma, l'amica: '… - luc_sca : RT @ElGusty99523701: #ViaNantro 04.01.22 - Homonnay 3ª Fatta Trovato Morto 15gg Dopo Scrittore ungherese trovato morto a Roma, l'amica: '… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma terrore

RomaToday

Così in piena notte il condominio in via Petrilli 45, a Ponte di Nona, piomba nel. Gamoudi, nato in Italia da genitori tunisini, era stato arrestato per una rapina a una gelateria di Pomezia ...Attimi diin cui la Pamela (è un nome di fantasia) ha pensato di morire. 'Solo quando in fondo al viale quell'uomo deve avere scorto un signore che si stava dirigendo verso di noi, ha mollato ...Attimi di terrore in cui la Pamela (è un nome di fantasia) ha pensato di morire. Solo quando in fondo al viale quell'uomo deve avere scorto un signore che si stava dirigendo verso di noi, ha mollato l ...Ancora tantissimi i dubbi e le domande sulla morte di Gergely Homonnay. La procura indaga per morte in conseguenza di altro reato ...