Roma | Smalling ha deciso | si al vaccino E anche Mou sorride

Come riferito da Sky Sports UK, Chris Smalling, difensore della Roma, ha finalmente deciso di cambiare idea e sottoporsi al vaccino, indispensabile per giocare le prossime partite di Serie A. Una buona notizia per Mourinho, che potrà così avere a disposizione il giocatore inglese che, senza almeno una dose, non avrebbe neppure potuto allenarsi con i compagni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

"Chrisha deciso di vaccinarsi e potrà continuare a giocare nella". La notizia arriva da Sky Sport Inghilterra dopo che oggi, a precisa domanda su giocatori non vaccinati in squadra, Josè ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo, Chrisha deciso di sottoporsi finalmente al vaccino. Il giocatore non salterà così le prossime gare Come riferito da Sky Sports UK, Chris, difensore della, ha finalmente ...Chris Smalling, difensore centrale dei giallorossi, ha deciso in queste ore di vaccinarsi contro il Covid: potrà continuare ad allenarsi con la Roma Secondo quanto riportato dall’account Twitter di S ...Nei giorni scorsi, sui social, in tanti avevano indicato il difensore come l'irriducibile tra i giallorossi. Ora nemmeno lui è più un problema ...