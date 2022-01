Roma, Smalling ha deciso riguardo il vaccino: la decisione (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dopo le discussioni degli ultimi giorni in casa Roma, Chris Smalling ha finalmente preso la decisione riguardo la questione vaccino. Nonostante le sue teorie no vax, il calciatore ha deciso che farà ugualmente il vaccino! Smalling, RomaInfatti in seguito alle nuove norme imposte dal Governo, ogni calciatore avrà bisogno di almeno una dose del vaccino per poter continuare regolarmente a giocare. La situazione del calciatore preoccupava fortemente la Roma: dal 10 gennaio Mourinho avrebbe rischiato di perdere una pedina chiave per la sua difesa. Il difensore alla fine si è convinto e farà il vaccino. Però, ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dopo le discussioni degli ultimi giorni in casa, Chrisha finalmente preso lala questione. Nonostante le sue teorie no vax, il calciatore hache farà ugualmente ilInfatti in seguito alle nuove norme imposte dal Governo, ogni calciatore avrà bisogno di almeno una dose delper poter continuare regolarmente a giocare. La situazione del calciatore preoccupava fortemente la: dal 10 gennaio Mourinho avrebbe rischiato di perdere una pedina chiave per la sua difesa. Il difensore alla fine si è convinto e farà il. Però, ...

