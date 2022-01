Roma, Sky Sports Uk: “Smalling ha accettato di vaccinarsi, continuerà a giocare in Italia” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Chris Smalling ha deciso di farsi vaccinare. Il difensore inglese era il no-vax che stava destabilizzando l’ambiente giallorosso in vista dell’entrata in vigore delle nuove restrizioni governative, che non permetteranno a chi non ha ricevuto le dosi di vaccino di prendere parte alle competizioni sportive. Secondo quanto riportato da Sky Sports l’ex Manchester United, dopo anche i recenti colloqui con la società e Josè Mourinho, è tornato quindi sui suoi passi e potrà continuare regolarmente a svolgere l’attività sportiva difendendo i colori giallorossi SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Chrisha deciso di farsi vaccinare. Il difensore inglese era il no-vax che stava destabilizzando l’ambiente giallorosso in vista dell’entrata in vigore delle nuove restrizioni governative, che non permetteranno a chi non ha ricevuto le dosi di vaccino di prendere parte alle competizioni sportive. Secondo quanto riportato da Skyl’ex Manchester United, dopo anche i recenti colloqui con la società e Josè Mourinho, è tornato quindi sui suoi passi e potrà continuare regolarmente a svolgere l’attività sportiva difendendo i colori giallorossi SportFace.

