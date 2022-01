Roma, pedopornografia: adescava i bambini nella sua ludoteca e gli fotografava i piedi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma. Il bilancio degli arresti divulgato dalla Polizia Postale e relativo all’anno appena passato, dipinge uno scenario da brividi. Tra casi trattati, indagini, arresti e perquisizioni di materiali, è emerso un certo incremento delle attività pedopornografiche che hanno, in realtà, beneficiato dei lockdown e delle restrizioni casalinghe. Di fatto, proprio nel corso del 2021 si è verificato un significativo incremento dei casi di sfruttamento sessuale dei minori e di adescamento online. Solo per dare qualche numero: sono stati eseguiti 137 arresti (+98% circa rispetto al 2020) e denunciate 1400 persone (+17% rispetto al 2020). Tra i casi più eclatanti, ricordiamo senza dubbio quello del titolare di una ludoteca nella città di Roma, scoperto a partire dal casuale ritrovamento, da parte di un cittadino, di una micro ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 gennaio 2022). Il bilancio degli arresti divulgato dalla Polizia Postale e relativo all’anno appena passato, dipinge uno scenario da brividi. Tra casi trattati, indagini, arresti e perquisizioni di materiali, è emerso un certo incremento delle attività pedopornografiche che hanno, in realtà, beneficiato dei lockdown e delle restrizioni casalinghe. Di fatto, proprio nel corso del 2021 si è verificato un significativo incremento dei casi di sfruttamento sessuale dei minori e di adescamento online. Solo per dare qualche numero: sono stati eseguiti 137 arresti (+98% circa rispetto al 2020) e denunciate 1400 persone (+17% rispetto al 2020). Tra i casi più eclatanti, ricordiamo senza dubbio quello del titolare di unacittà di, scoperto a partire dal casuale ritrovamento, da parte di un cittadino, di una micro ...

CorriereCitta : Roma, pedopornografia: adescava i bambini nella sua ludoteca e gli fotografava i piedi - Marco_Rocchi4 : RT @reportdifesa: Roma. Nel 2021, la Polizia Postale e delle Comunicazioni è stata impegnata nel far fronte a continue sfide investigative… - TatarelliLuca : RT @reportdifesa: Roma. Nel 2021, la Polizia Postale e delle Comunicazioni è stata impegnata nel far fronte a continue sfide investigative… - reportdifesa : Roma. Nel 2021, la Polizia Postale e delle Comunicazioni è stata impegnata nel far fronte a continue sfide investig… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma pedopornografia Resoconto attività Polizia Postale e delle Comunicazioni anno 2021 ROMA - Resoconto attività Polizia Postale e delle Comunicazioni anno 2021. Gli agenti sono stati ... in particolare negli ambiti della prevenzione e contrasto alla pedopornografia online, della ...

Polizia Postale, il resoconto delle attività del 2021 ... nell'ambito della prevenzione e contrasto alla pedopornografia online si segnalano le seguenti ... nell'ambito di una complessa indagine denominata "Fake pass" " condotta dal Servizio centrale di Roma ...

Roma, pedopornografia: adescava i bambini nella sua ludoteca e gli fotografava i piedi Il Corriere della Città Michela Greco Michela GrecoROMA - Nella realtà italiana il fenomeno dei crimini informatici, anche legati alla pedofilia, è in preoccupante crescita, lo dicono le news. Dal 10 gennaio il tema, ...

Quell’immagine non è pedopornografia: niente risarcimento per il bimbo sulla copertina di “Nevermind” Quel bimbo nudo in piscina che insegue una banconota da un dollaro appesa a una canna da pesca, copertina dell’album dei Nirvana “Nevermind”, non è un’immagine pedopornografica. E Spencer Elden, che a ...

- Resoconto attività Polizia Postale e delle Comunicazioni anno 2021. Gli agenti sono stati ... in particolare negli ambiti della prevenzione e contrasto allaonline, della ...... nell'ambito della prevenzione e contrasto allaonline si segnalano le seguenti ... nell'ambito di una complessa indagine denominata "Fake pass" " condotta dal Servizio centrale di...Michela GrecoROMA - Nella realtà italiana il fenomeno dei crimini informatici, anche legati alla pedofilia, è in preoccupante crescita, lo dicono le news. Dal 10 gennaio il tema, ...Quel bimbo nudo in piscina che insegue una banconota da un dollaro appesa a una canna da pesca, copertina dell’album dei Nirvana “Nevermind”, non è un’immagine pedopornografica. E Spencer Elden, che a ...