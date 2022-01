Roma, Kamara il rinforzo per il centrocampo: trattativa in discesa (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Calciomercato Roma: i giallorossi sarebbero vicini a chiudere il colpo a centrocampo, si tratta di Kamara del Marsiglia La Roma si appresta a regalare a José Mourinho il centrocampista tanto richiesto. Tutti gli indizi portano a Kamara del Marsiglia. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il procuratore del calciatore sarebbe addirittura in procinto di definire l’operazione con il club giallorosso. Ad avvantaggiare la trattativa, i riscatti di Pau Lopez e Under che il club francese deve alla Roma. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Calciomercato: i giallorossi sarebbero vicini a chiudere il colpo a, si tratta didel Marsiglia Lasi appresta a regalare a José Mourinho il centrocampista tanto richiesto. Tutti gli indizi portano adel Marsiglia. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il procuratore del calciatore sarebbe addirittura in procinto di definire l’operazione con il club giallorosso. Ad avvantaggiare la, i riscatti di Pau Lopez e Under che il club francese deve alla. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pino72703138 : @MilanNewsit Che coglioni,la Roma prende kamara dal Marsiglia per 5 milioni,noi non facciamo nulla,vergogna - forzaniolo : RT @LAROMA24: Calciomercato Roma, dalla Spagna: Kamara vicino ai giallorossi #AsRoma - LAROMA24 : Calciomercato Roma, dalla Spagna: Kamara vicino ai giallorossi #AsRoma - NullDeNient : RT @Romanismo2: - interesse Maitland-niles - il direttore droppa la canzone - Maitland-Niles arriva alla Roma ? - Interesse Kamara - il dir… - okcalciomercato : Roma in pressing per Kamara del Marsiglia: il procuratore a lavoro per definire l’operazione -

