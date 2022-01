Roma, il Milan è la vittima preferita in trasferta (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Milan ha vinto le ultime due partite di campionato contro la Roma e non arriva a tre successi di fila contro i giallorossi dal 1996, quando sulla panchina rossonera c’era Fabio Capello e su quella dei capitolini Carlo Mazzone. La Roma è la squadra contro cui il Milan ha ottenuto più successi in Serie A: 77 vittorie rossonere, con 51 pareggi e 45 vittorie giallorosse a completare. Milan e Roma hanno già disputato una sfida di Serie A nel giorno dell’Epifania: nel 2004 i rossoneri ebbero la meglio per 2-1 in casa dei giallorossi, grazie a una doppietta di Shevchenko contro una rete di Cassano. La Roma ha segnato 94 gol in trasferta contro il Milan in Serie A, pur avendo vinto solamente 19 degli 86 precedenti (20N, 47P): solamente ... Leggi su footdata (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ilha vinto le ultime due partite di campionato contro lae non arriva a tre successi di fila contro i giallorossi dal 1996, quando sulla panchina rossonera c’era Fabio Capello e su quella dei capitolini Carlo Mazzone. Laè la squadra contro cui ilha ottenuto più successi in Serie A: 77 vittorie rossonere, con 51 pareggi e 45 vittorie giallorosse a completare.hanno già disputato una sfida di Serie A nel giorno dell’Epifania: nel 2004 i rossoneri ebbero la meglio per 2-1 in casa dei giallorossi, grazie a una doppietta di Shevchenko contro una rete di Cassano. Laha segnato 94 gol incontro ilin Serie A, pur avendo vinto solamente 19 degli 86 precedenti (20N, 47P): solamente ...

