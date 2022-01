Roma, è boom di abusivismo commerciale al centro storico (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma. L’abusivismo commerciale dilaga nella Capitale, e i resoconti giornalieri della Locale parlano chiaramente. Le festività natalizie, poi, incentivano sempre questa tipologia specifica di illegalità. Il centro storico è una delle località maggiormente interessante dal fenomeno nella Capitale. I controlli si sono svolti nelle ultime settimana nelle vie commerciali del quartiere Prati, nonché nelle aree limitrofe alla Basilica di San Pietro. Una particolare vigilanza ha riguardato l’area del Tridente, piazza Navona, Pantheon, Fontana di Trevi, ma anche la zona della stazione Termini e del Colosseo. Leggi anche: Roma, la surreale chiamata al 112: «Mi manca un pezzo di lingua, è nel frigo bar» Controlli serrati a Roma Le verifiche da parte dei caschi bianchi hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 gennaio 2022). L’dilaga nella Capitale, e i resoconti giornalieri della Locale parlano chiaramente. Le festività natalizie, poi, incentivano sempre questa tipologia specifica di illegalità. Ilè una delle località maggiormente interessante dal fenomeno nella Capitale. I controlli si sono svolti nelle ultime settimana nelle vie commerciali del quartiere Prati, nonché nelle aree limitrofe alla Basilica di San Pietro. Una particolare vigilanza ha riguardato l’area del Tridente, piazza Navona, Pantheon, Fontana di Trevi, ma anche la zona della stazione Termini e del Colosseo. Leggi anche:, la surreale chiamata al 112: «Mi manca un pezzo di lingua, è nel frigo bar» Controlli serrati aLe verifiche da parte dei caschi bianchi hanno ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, è boom di abusivismo commerciale al centro storico - CiroImperato2 : RT @SanitaInf: Oltre al Covid, la violenza in corsia. Il racconto delle aggressioni sotto le feste. Maurizio Zega, presidente dell’ Ordine… - siamo_la_Roma : ?? Il #Covid mette in ginocchio la #SerieA ?? Numero altissimo di contagi, e la Asl blocca la #Salernitana ?? Diver… - fab2563 : 'Oltre al Covid, la violenza in corsia. Il racconto delle aggressioni sotto le feste - fortunee_h : Boom di contagi e Asl al collasso: a Roma il rientro a scuola è un'incognita -