Rivolta in Francia degli studenti: basta con la pseudo-cultura della sinistra che cancella la verità

Rivolta degli studenti contro cancel culture, censure, "wokismo" e tutte le cacce alle streghe proveniente da oltreoceano. Se la ribellione arriva da Sciences Po, l'istituto di studi politici di Parigi; culla delle classi dirigenti francesie laboratorio del progressismo, vuol dire che forse qualche argine contro il politicamente corretto è ancora possibile. Almeno in una parte dei giovani allievi. Che hanno scritto una lettera aperta pubblicata da Le Figaro. Inizia così: «Noi, allievi di tutti gli istituti di scienze politiche di Francia, deploriamo la censura, ufficiale e ufficiosa, onnipresente nelle nostre scuole, da parte di alcuni studenti, associazioni e professori, e dell'amministrazione. Inoltre, nel nostro piccolo, vogliamo lanciare un allarme sui pericoli della "cancel

