Ritorno in classe, M5S contro le misure approvate: “Dad solo per non vaccinati è misura discriminatoria. Dove è finito piano Figliuolo?” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) "Siamo contrari alla Dad solo per gli studenti non vaccinati. Tra le tante misure che si sarebbero potute applicare questa è l'unica inutile e che stabilisce un precedente discriminatorio nel luogo per eccellenza di inclusione, la scuola". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 5 gennaio 2022) "Siamo contrari alla Dadper gli studenti non. Tra le tanteche si sarebbero potute applicare questa è l'unica inutile e che stabilisce un precedente discriminatorio nel luogo per eccellenza di inclusione, la scuola". L'articolo .

Advertising

rtl1025 : ?? Bozza #DL #Covid per ritorno in #classe: alle #superiori e alle #medie la #Dad scatterebbe solo al 4° caso in cla… - rtl1025 : ?? Bozza #DL #Covid per ritorno in #classe: alle scuole #elementari, con un solo contagio, la classe resta in presen… - petergomezblog : Rientro in classe, De Luca: “Rinviarlo di 20-30 giorni”. Il governo chiude: confermata la riapertura del 10 gennaio… - orizzontescuola : Ritorno in classe, M5S contro le misure approvate: “Dad solo per non vaccinati è misura discriminatoria. Dove è fin… - ProDocente : Ritorno in classe, Bianchi: “Avanti con la scuola in presenza e in sicurezza. Siamo andati incontro alle richieste… -