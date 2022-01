Ritorno in classe, le Regioni che hanno previsto posticipo al 10 gennaio. Elenco in aggiornamento (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Le Regioni spingono per un rinvio delle lezioni per via del numero dei contagi, il governo, però, frena e dice no per adesso allo slittamento. Alcune Regioni hanno già deciso con relativa ordinanza di posticipare il rientro al 10 gennaio, anche in attesa delle nuove regole per quarantene e tracciamenti che dovrebbero essere diffuse oggi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Lespingono per un rinvio delle lezioni per via del numero dei contagi, il governo, però, frena e dice no per adesso allo slittamento. Alcunegià deciso con relativa ordinanza di posticipare il rientro al 10, anche in attesa delle nuove regole per quarantene e tracciamenti che dovrebbero essere diffuse oggi. L'articolo .

