Ritorno a scuola, Buondonno (SI): “É già caos. Il Governo di mediocri contabili ci presenta il conto” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Non era difficile prevederlo: il Ritorno a scuola è già caos. Regole che cambiano e spariscono, un penoso gioco delle tre carte, con centinaia di migliaia di contagi ogni giorno e lo spettro della dad sulle nostre teste. Tutto quello che un Governo di mediocri contabili non ha saputo, né voluto fare, ci presenta il conto.” L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Non era difficile prevederlo: ilè già. Regole che cambiano e spariscono, un penoso gioco delle tre carte, con centinaia di migliaia di contagi ogni giorno e lo spettro della dad sulle nostre teste. Tutto quello che undinon ha saputo, né voluto fare, ciil.” L'articolo .

