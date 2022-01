Ritorno a scuola, Bertolaso: “Lezioni in presenza. Priorità booster in fascia 12-16 anni” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) "Bisogna fare di tutto perché i ragazzi tornino in classe il 10 gennaio. E soprattutto dobbiamo farli rimanere in aula, garantendo le Lezioni in presenza. Credo che a questo punto l'unico protocollo da adottare, e dico una cosa impopolare, sia un sistema di monitoraggio che sia il più stringente possibile". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 5 gennaio 2022) "Bisogna fare di tutto perché i ragazzi tornino in classe il 10 gennaio. E soprattutto dobbiamo farli rimanere in aula, garantendo lein. Credo che a questo punto l'unico protocollo da adottare, e dico una cosa impopolare, sia un sistema di monitoraggio che sia il più stringente possibile". L'articolo .

