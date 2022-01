RISULTATI | NJPW Wrestle Kingdom 16 – Night 2

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) PRESHOW Yuji Nagata & Great Bash Heel battono Bullet Club (Bad Luck Fale, Gedo e Jado) 6:40 Master Wato & Tencozy battono Suzuki Gun (El Desperado, Yoshinobu Kanemaru e Taka Michinoku) 9:23 Los Ingobernables de Japon (Shingo Takagi, Bushi e Hiromu Takahashi) sconfiggono Suzuki Gun (Douki, Taichi e ZSJ) 10:28 MAIN SHOW Flying Tiger battono Bullet Club’s Cutest Tag Team e Mega Coaches difendendo gli IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championships 10:28 STARDOM EXHIBITION MATCH Tam Nakano & Saya Kamitani battono Mayu Iwatani & Starlight Kid 9:14 Minoru Suzuki batte CIMA, Chase Owens e Toru Yano vincendo il KOPW 2022 6:11 House Of Torture (EVIL, SHO & Yujiro Takahashi) battono CHAOS (Hirooki Goto, YOSHI-HASHI e YOH) difendendo i NEVER Openweight 6-Man tag Team Championships 9:37 SANADA batte Great-O-Khan 13:23 Tetsuya Naito batte Jeff ...

