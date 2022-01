Rinnovo Zaniolo, incontro tra Tiago Pinto e il suo agente (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Serata importante sul possibile Rinnovo di Zaniolo con la Roma: c’è stato l’incontro tra Tiago Pinto e l’agente Vigorelli Passo in avanti per il Rinnovo di Nicolò Zaniolo con la Roma. La scadenza 2024 potrebbe essere allungata e al contempo adeguato l’ingaggio. Le basi sono state poste nell’incontro avvenuto a Milano tra il General Manager giallorosso Tiago Pinto e l’agente dell’attaccante Vigorelli, come riportato da Sportitalia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Serata importante sul possibiledicon la Roma: c’è stato l’trae l’Vigorelli Passo in avanti per ildi Nicolòcon la Roma. La scadenza 2024 potrebbe essere allungata e al contempo adeguato l’ingaggio. Le basi sono state poste nell’avvenuto a Milano tra il General Manager giallorossoe l’dell’attaccante Vigorelli, come riportato da Sportitalia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

