Rientro in classe, il governo decide: verso nuove regole per la quarantena. Il PD chiede obbligo vaccinale per tutti (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Attesa per oggi per il Consiglio dei Ministri sulla nuova stretta anti-Covid. Si allontana l'ipotesi dell'obbligo super green pass per lavorare. Potrebbe arrivare invece la vaccinazione obbligatoria per i soggetti fragili, come gli over 60 (si tratta di circa 1,5 milioni di cittadini che non hanno ricevuto nemmeno una dose) L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Attesa per oggi per il Consiglio dei Ministri sulla nuova stretta anti-Covid. Si allontana l'ipotesi dell'super green pass per lavorare. Potrebbe arrivare invece la vaccinazione obbligatoria per i soggetti fragili, come gli over 60 (si tratta di circa 1,5 milioni di cittadini che non hanno ricevuto nemmeno una dose) L'articolo .

