Rientro in classe, il governo decide: nuove regole per la quarantena. Discussione su obbligo vaccinale per tutti. M5S contrario, gli altri partiti favorevoli (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Attesa per oggi per il Consiglio dei Ministri sulla nuova stretta anti-Covid. Una riunione della cabina di regia, con allo studio nuove misure per frenare l'impennata di contagi causata dalla variante Omicron, è prevista per il pomeriggio. A seguire sarà convocato un Consiglio dei ministri. Prima, però, alle 16:30, un incontro tra governo e Regioni in vista delle nuove misure che l'esecutivo si appresta a varare. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Attesa per oggi per il Consiglio dei Ministri sulla nuova stretta anti-Covid. Una riunione della cabina di regia, con allo studiomisure per frenare l'impennata di contagi causata dalla variante Omicron, è prevista per il pomeriggio. A seguire sarà convocato un Consiglio dei ministri. Prima, però, alle 16:30, un incontro trae Regioni in vista dellemisure che l'esecutivo si appresta a varare. L'articolo .

