Rientro a scuola, sì ai tamponi in farmacia. Ecco cosa cambia per tamponi e quarantene. La regola dell’1-2-3 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Protocollo alleggerito, la proposta delle regioni al vaglio del governo. Stop alle lezioni di educazione fisica e niente musica in classe Leggi su corriere (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Protocollo alleggerito, la proposta delle regioni al vaglio del governo. Stop alle lezioni di educazione fisica e niente musica in classe

Advertising

petergomezblog : Rientro a scuola, mini-vertice con Draghi poi Bianchi vede i sindacati: “Nessun rinvio”. Cgil e Uil: “Silenzio sull… - marcodimaio : Bene che il governo non abbia indietreggiato sul rientro a scuola dei nostri ragazzi. Serve però il sostegno della… - fattoquotidiano : Scuola, vertice di Bianchi con i sindacati: “Nessun posticipo per il rientro in presenza”. Uil: “Non ha parlato di… - SteBiotech : Con tutte le regole pandemiche per il rientro a scuola, ci si ricorda dell'università? Chiedo per un amico ricercat… - d1711_p100 : Ma mi spiegate il senso di posticipare il rientro a #scuola anche a febbraio? Avete idea che ci sono dei programmi… -